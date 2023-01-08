Швеция присоединится к европейской системе ПВО

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Швеция намерена стать участницей системы ПВО «Европейский небесный щит», о создании которой в прошлом году договорились 15 стран НАТО, сообщает портал The Local Sweden со ссылкой на премьер-министра страны Ульфа Кристерссона. По его словам, Стокгольм должен внести свой вклад в оборону Альянса, прежде всего стран Балтии, предоставив военно-воздушные силы, а также наземные боевые подразделения.

Конфликт на Украине показывает, насколько важно иметь современную противовоздушную оборону для защиты гражданского населения и инфраструктуры, — заявил Кристерссон.

В декабре прошлого года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что после вступления в НАТО страна направит свою армию в Европу для пополнения сил Альянса. В частности, шведские военные отправятся в Восточную Европу. Численность контингента министр не назвал.

В середине мая 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. К настоящему времени протокол о присоединении этих стран к военно-политическому блоку не ратифицировали только Венгрия и Турция. Последняя требует от них выдачи курдских активистов и лиц, причастных к попытке военного переворота в 2016 году.