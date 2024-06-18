Швеция приняла меры из-за «нарушения воздушного пространства» Россией МИД Швеции вызвал посла РФ из-за якобы нарушения воздушного пространства страны

Фото: swemfa.se

Министерство иностранных дел Швеции сообщило о вызове российского посла Виктора Татаринцева, информирует РИА Новости. В ведомстве уточнили, что поводом послужил инцидент с самолетом, который якобы нарушил воздушное пространство страны.

Министерство иностранных дел сегодня, во вторник 18 июня, вызвало российского посла, чтобы выразить протест в связи нарушением Россией воздушного пространства Швеции, произошедшего в пятницу 14 июня, — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

В Минобороны королевства ранее сообщили о российском самолете Су-24. Борт, утверждали в ведомстве, нарушил воздушное пространство Швеции. По данным пресс-службы министерства, инцидент произошел в ночь на 15 июня восточнее острова Готланд. Шведская сторона подняла два истребителя в небо для перехвата. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По данным шведского МО, российский самолет отклонился от своего маршрута. Воздушное судно якобы было оповещено, но реакции не последовало. В Минобороны Швеции уточнили, что пребывание Су-24 было недолгим.

Финляндия ранее допустила, что российский самолет мог нарушить воздушное пространство страны в Финском заливе. По данным Минобороны страны, инцидент произошел утром 10 июня. В МО РФ эти сведения не комментировали.