Швеция придумала, как защититься от России Politico: Швеция построит две подводные лодки для защиты от России

Фото: МО РФ

Швеция собирается построить две подводные лодки, которые будут патрулировать Балтийское море для защиты от угроз России, пишет европейское издание Politico. Авторы материала отметили, что это первые новые подлодки с 1990-х годов, при этом данный проект находился в разработке более десяти лет.

Дизель-электрические 66-метровые подводные лодки Blekinge и Skane, названные в честь двух шведских графств, будут спущены на воду в 2027 и 2028 годах и предназначены для патрулирования восточных районов НАТО в Балтийском море, — уточнили журналисты.

Ранее депутат парламента Швеции Маркус Вихель от ультраправой партии «Шведские демократы» не исключил возможности прямого участия Стокгольма в конфликте с Москвой. Парламентарий заявил главе МИД Швеции Тобиасу Билльстрему, что в случае такого развития событий мировым демократиям нужно будет держаться вместе, а «добрым силам мира» действовать сообща.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал чушью утверждения главы Белого дома Джо Байдена о том, что Москва готовится напасть на страны Североатлантического альянса. По мнению президента России, для американского лидера это просто фигура речи, потому что «хозяин НАТО» не заинтересован в том, чтобы выступать против РФ. А у России, подчеркнул глава государства, тем более нет никакого интереса воевать с НАТО: ни геополитического, ни экономического, ни военного.