Швеция потребовала у ЕС компенсации за переданные Украине старые каски

Фото Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Власти Швеции потребовали у Евросоюза компенсации за оказание военной помощи Украине. В частности, передачу Киеву пяти тысяч касок Стокгольм оценил в 95 млн крон, передаёт шведское радио.

В сообщении отмечается, что поставленные Украине каски были старыми. Их реальная стоимость гораздо ниже заявленной властями.

Кроме касок парламент Швеции одобрил поставки Киеву гранатомётов, оборудования для разминирования, бронежилетов и полевых пайков. По мнению журналистов, такая помощь окажется затратной для Стокгольма, поскольку он в любом случае получит компенсацию меньше их стоимости или же не получит её вовсе.

Ранее сообщалось, что в Германии общественные деятели обратились с открытым письмом к канцлеру Олафу Шольцу, призвав его прекратить поставки оружия Украине. Они заявили, что это только затягивает конфликт и не способствует мирному урегулированию ситуации.

Категорически против снабжения Киева оружием выступил президент Болгарии Румен Радев. Он подчеркнул, что его страна не станет участницей конфликта.

Американский президент Джо Байден, напротив, заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине. В середине апреля он утвердил выделение на оружие для Киева $800 млн.