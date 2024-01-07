Поддержка Украины станет главной задачей Швеции во внешней политике на ближайшие годы, сообщил на конференции министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём. Он уточнил, что речь идет о всесторонней помощи Киеву, передает ТАСС.
Наша военная, политическая и экономическая поддержка Украины <...> остается главной внешнеполитической задачей на ближайшие годы. Сильная, предсказуемая и устойчивая поддержка Украины также является нашей главной возможностью ограничить варианты действий России, — сказал Билльстрём.
Министр добавил, что Швеция в Евросоюзе продолжит настаивать на необходимости усилить санкционное давление на РФ. Он отметил, что целью должно стать ограничение возможностей Москвы финансировать боевые действия. Помимо этого, Билльстрём призвал всех готовиться к продолжительной конфронтации.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США больше не располагают средствами на помощь Украине. По его словам, Вашингтон надеется, что союзники и партнеры продолжат помогать Киеву.
До этого Минобороны России сообщило, что с начала боевых действий Киев получил помощь от иностранных партнеров в объеме свыше $203 млрд. По данным ведомства, поддержку Украине оказывают более 50 государств.