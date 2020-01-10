https://static.news.ru/photo/26b00e3a-33a8-11ea-8a56-fa163e074e61_660.jpg Стефан Лёвен Фото: Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен сообщил, что страна поможет в расследовании крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране, на борту которого находились подданные королевства.

Я говорил вчера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы будем тесно сотрудничать с Украиной в расследовании, — рассказал политик в интервью Шведскому радио.

По его словам, страны, которых затронула эта трагедия, должны предоставить имеющийся экспертный опыт, а также обязаны обеспечить полную прозрачность в расследовании.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе Boeing 737. Украинская сторона также создала комиссию по расследованию причин случившегося. Также Киев сформировал группу для отправки в Тегеран, которая примет участие в поисковой операции на месте крушения, писал NEWS.ru.