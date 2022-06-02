Швеция передаст Киеву противокорабельные ракеты и противотанковое оружие Глава МИД Швеции Линде анонсировала поставку Киеву ракет, противотанкового оружия и финансовой помощи

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Шведская противокорабельная ракета RBS-15

Швеция направит Киеву противотанковое оружие, противокорабельные ракеты, 12,7-мм винтовки с боеприпасами, а также окажет финансовую помощь украинским военным, сообщила глава МИД королевства Анн Линде, которую цитирует РИА Новости. Она уточнила, что помощь предоставляется на общую сумму в €95 млн.

Этот четвертый пакет поддержки также включает финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Общая сумма включает более 95 миллионов евро, — заявила Линде.

В апреле шведский парламент утвердил поставку Украине пяти тысяч противотанковых гранатометов и оборудования для разминирования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накачивание Украины самым современным оружием может изменить ситуацию в неблагоприятную сторону, если его начнут использовать против целей на территории России. По его словам, параметров спецоперации это не изменит.