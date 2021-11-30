Швеция подтвердила своё нежелание вступать в НАТО

Швеция не намерена искать членства в НАТО, заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон. По её словам, свобода от военных альянсов хорошо служит Швеции и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе, передаёт ТАСС.

Швеция не будет пассивной, если случится катастрофа или нападение на другую страну в Северном регионе или в Евросоюзе, и мы ожидаем, что эти страны будут действовать таким же образом, если пострадаем мы сами, — сказала Андерссон.

Она добавила, что ЕС является важнейшей ареной внешней политики и безопасности Швеции. Премьер напомнила, что Швеция углубляет сотрудничество в области обороны с Финляндией и другими северными соседями в рамках ЕС, с США и в партнёрстве с НАТО.

Ранее шведский однопалатный парламент во второй раз избрал лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Андерссон на пост премьер-министра. После первого избрания она подала в отставку через несколько часов, так как проект бюджета правительства Швеции не набрал большинства по итогам голосования в парламенте. Во второй раз за её кандидатуру высказался 101 депутат, против — 173, воздержались 75 членов парламента.