Швеция отказалась от международного расследования взрывов на «Севпотоках»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Швеция не видит необходимости проводить международное расследование взрывов на «Северных потоках», заявили в МИД страны в ответ на предложение Китая. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, этот процесс не принесет результата.

В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст, — говорится в сообщении.

Во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан призвал начать международное расследование по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Он также призвал страны активно взаимодействовать с Россией в совместном расследовании, чтобы установить истину.

Отказалась от предложения Китая и Германия. Там заявили, что ФРГ уже расследует диверсии. Между тем депутат бундестага и член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре считает, что правительство страны замалчивает информацию и препятствует расследованию. По его словам, у него нет сомнений в том, что главными подозреваемыми в этом деле являются США.

Американский журналист Такер Карлсон также придерживается позиции, что за диверсией на газопроводах стоит Вашингтон. Он отметил, что США таким образом разрушили внутреннее энергоснабжение своего союзника по НАТО Германии.