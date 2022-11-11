Швеция отказалась размещать ядерное оружие на своей территории

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Министр иностранных дел страны Тобиас Биллстром заявил, что власти страны не намерены размещать на своей территории ядерные боеголовки после вступления страны в НАТО, сообщает телеканал Sky News. Глава ведомства отметил, что страна изначально не планировала размещать подобное оружие. Дипломат указал на то, что нынешнее правительство не ставило целью поменять условия заявки на вступление в Альянс, поданной предыдущим кабмином.

Это по-прежнему давняя позиция Умеренной партии. Мы никогда не собирались менять условия заявки, поданной предыдущим правительством, — сказал Биллстром.

В настоящее время заявку на вступление Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали два государства: Венгрия и Турция.

Эрдоган ранее заявил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения ими условий Анкары. Пока ими не сделаны нужные шаги, отметил он на встрече с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. 23 сентября протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 государств из 30 стран — членов НАТО. Турция к настоящему моменту не подписала документ: Эрдоган требует, чтобы Хельсинки и Стокгольм выслали представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также сняли ряд санкций.