Швеция назло России заранее может разместить войска НАТО Dagens Nyheter: Швеция может разместить войска НАТО до вступления в Альянс

Фото: US Navy/Global Look Press

Власти Швеции могут разрешить НАТО размещать войска на территории королевства до официального присоединения к Альянсу, сообщили премьер-министр страны Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон в колонке для газеты Dagens Nyheter. Они добавили, что это решение посылает четкий сигнал России и укрепляет оборону.

Правительство решило, что Вооруженные силы Швеции могут начать подготовку совместно с НАТО и странами НАТО к проведению совместных операций в будущем. <...>. Подготовка может заключаться во временном базировании иностранного оборудования и личного состава на территории Швеции. Это решение посылает четкий сигнал России и укрепляет оборону Швеции, — написали министры.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Тогда заявку Швеции заблокировала Турция из-за того, что скандинавская страна не выдает Анкаре лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе должно быть подтверждено членство Швеции в Альянсе. Эта встреча пройдет в столице Литвы 11–12 июля.

В апреле Министерство иностранных дел Швеции сообщило, что Стокгольм не будет размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО. Представители внешнеполитического ведомства при этом признали, что Швеция вступает в Альянс без формальных оговорок.