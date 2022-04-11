Швеция научит военных НАТО навыкам введения боя в условиях зимы

Представитель военного ведомства Швеции, ответственный за зимнюю подготовку в районе городов Буден и Арвидсъяур, Еркер Перссон заявил, что в стране выросло число военных НАТО, желающих пройти подготовку к боевым действиям в зимних условиях. По его словам, шведские инструкторы готовят американских военнослужащих. Они тренируются совместно с бойцами шведской самообороны в районе границы с Финляндией, сообщает газета Dagens Nyheter.

Спрос на подготовку возрос радикально. В прошлом году их было 250, а в этом году я рассчитываю, что их станет ещё больше, — рассказал Перссон.

Швеция также занималась подготовкой военных из Дании, Германии, Франции, Польши, Люксембурга и стран Балтии. Отмечается, что такие тренировки приобретают все большее значения на фоне освоения Арктики.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее обратился ко всем странам в мире с призывом не приобретать вооружения у России. Отмечается, что решение по возможным санкциям против Индии за покупку российских систем С-400 пока не принято. По словам дипломата, это связано с действиями России на Украине. Он добавил, что в Вашингтоне понимают тесное развитие сотрудничества Индии и России в оборонной сфере, но считают, что США могут стать «предпочтительным партнёром».