Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122

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Stridsvagn 122

Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, сообщает Минобороны страны. Наряду с техникой в Киев прибыли украинские экипажи, обученные в Швеции.

Теперь десять шведских танков Stridsvagn 122 на месте на Украине. С украинскими экипажами, обученными в Швеции, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинская армия может получить первые десять американских танков Abrams в середине сентября. Всего ВСУ должны поставить 51 бронемашину. В настоящее время танки находятся в Германии. После ремонта они будут направлены на Украину. По словам пресс-секретаря Командования армии США в Европе и Африке Мартина О’Доннелла, сейчас завершено обучение 200 военных ВСУ управлению M1 Abrams на американских тренировочных базах в Германии.

До этого глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш сообщил, что Соединенные Штаты Америки одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams. По его словам, ВСУ получат боевые машины к началу осени, но сначала их направят в Европу. По словам Буша, в Пентагоне приняли решение передать ВСУ более старые модели M1A1 вместо современной версии танка. Кроме этого, израильская армия также может направить Киеву крупную партию списанных танков Merkava.