Швеция намерена защитить от России остров в Балтийском море FT: премьер Швеции совместно с НАТО хочет защитить остров Готланд от РФ

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Ульф Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон планирует обсудить с партнерами по НАТО защиту от России острова Готланд, расположенного в Балтийском море, его слова приводит Financial Times. В интервью газете Кристерссон подчеркнул, что данный географический объект всегда был важен.

Готланд всегда был важен. Это будет одна из многих тем для обсуждения [в рамках НАТО], — заявил он.

По словам Кристерссона, военное присутствие Швеции на острове Готланд всегда было «небольшим», тогда как страны — участницы Альянса считают это критической уязвимостью военного блока. Кристерссон добавил, что на встрече поднимут не только вопросы расширения присутствия Швеции на Готланде, но также обсудят наблюдение и размещение подводных лодок.

Ранее СМИ сообщали, что власти Швеции начали готовить жителей страны к «тотальной обороне» на фоне опасений перед возможным началом войны с Россией. Гражданам рекомендуется запастись консервами, фильтрами для воды, радио и медикаментами как минимум на три месяца вперед.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что у военного блока нет планов по расширению числа стран Альянса с ядерным оружием. Он подчеркнул, что это относится и к Швеции, недавно вступившей в Североатлантический альянс.