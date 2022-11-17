Швеция изменила конституцию ради вступления в НАТО Швеция усилила антитеррористический закон ради вступления в НАТО

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Парламент Швеции принял поправки в конституцию для ужесточения антитеррористического закона, передает Euronews. Данные меры были необходимы для того, чтобы Турция одобрила вступление страны в НАТО, поскольку это было ее основным требованием.

Новая поправка позволяет парламенту Швеции принимать законы, направленные на ограничение свобод ассоциаций, участвующих в терроризме, более широко установить уголовную ответственность за участие в террористической организации или запретить ее. За изменения в конституцию проголосовали 278 из 349 парламентариев.

Таким образом, закон облегчит судебное преследование членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической организацией. Новые поправки вступят в силу 1 января 2023 года.

К концу года и началу следующего года Швеция предпримет большие шаги, которые придадут шведским правоохранительным органам больше мускулов для борьбы с терроризмом, — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

В настоящее время заявку на вступление Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали Венгрия и Турция.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения ими условий Анкары. Пока ими не сделаны нужные шаги, отметил он на встрече с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. 23 сентября протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 государств из 30 стран — членов НАТО. Турция к настоящему моменту не подписала документ: Эрдоган требует, чтобы Хельсинки и Стокгольм выслали представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также сняли ряд санкций.