18+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Швеция из-за России направила броневики на остров Готланд

23:30, 14 января 2022
Швеция из-за России направила броневики на остров Готланд Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Армия Швеции переместила на остров Готланд боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц. Такой шаг военных объяснили «деятельностью России в регионе», сообщает AFP.

Агентство отмечает, что местная шведская радиостанция прежде предупредила жителей об усилении патрулей на острове на фоне ситуации в отношениях НАТО и РФ.

Вооружённые силы принимают необходимые меры для защиты целостности Швеции и для того, чтобы продемонстрировать нашу способность защищать Швецию и шведские интересы, — цитирует агентство министра обороны страны Петера Хультквиста.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Швеции наблюдают усиление военной активности России в Балтийском море. При этом фиксируются «элементы, отличающиеся от нормальной картины», сообщило АP со ссылкой на генерал-лейтенанта ВС Швеции Лейфа Михаэля Классона. По словам генерала, защитные меры планируется реализовать на стратегически важном острове Готланд, который находится примерно в 300 км от Калининграда.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео