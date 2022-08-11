Швецию и Финляндию упрекнули в невыполнении условий для вступления в НАТО Глава МИД Турции: Швеция и Финляндия не выполнили обязательств перед Турцией для вступления в НАТО

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Власти Швеции и Финляндии по-прежнему не выполнили своих обязательств перед Анкарой для вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu. Отмечается, что одним из условий вступления стран в Альянс было требование выдать Турции граждан, обвиненных в терроризме и укрывающихся в северных европейских государствах.

Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией. Первое заседание совместного комитета трех стран намечено на 26 августа, — сказал Чавушоглу.

Швеция и Финляндии до начала 2022 года сохраняли нейтралитет, однако после начала специальной операции России на Украине подали заявки на членство в НАТО.

При этом Турция отказывается поддерживать их членство. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, это не будет сделано, пока скандинавские страны не выполнят свои обязательства. Он призвал не ждать от Анкары уступок в этом вопросе.

9 августа президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал протоколы о ратификации в США договоренностей о приеме в НАТО Финляндии и Швеции. США стали 23-й страной из 30, ратифицировавшей вступление стран в Североатлантический альянс. По данным на 9 августа, заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Чехия, Венгрия и Турция.