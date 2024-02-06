Швеции не удалось найти причастных к подрыву «Северных потоков» SZ: Швеция планирует закрыть расследование о подрыве «Северных потоков»

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Авария на «Северных потоках»

Прокуратура Швеции намерена закрыть расследование диверсии на «Северных потоках», по причине того, что, вероятно, не смогла установить подозреваемых, к такому мнению пришли авторы немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. Прекращение расследования не повлияет на ход этого разбирательства в Германии, которое осуществляется Генеральной прокуратурой и Федеральным ведомством по уголовным делам, пишет газета.

Авторы издания при этом считают, что такое решение шведских властей может пойти на пользу Берлину, поскольку немецкой стороне могут передать полученные данные по делу о подрыве российских трубопроводов.

Германия особенно заинтересована в поврежденных частях труб, которые удалось извлечь со дна Балтийского моря. Авторы считают, что германские следователи намерены сравнить эти образцы взрывчатки, с тем, что были найдены на яхте «Андромеда».

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва не оставит без внимания ситуацию с диверсиями на «Северных потоках» и не даст виновным избежать ответственности. По его словам, в ином случае мир пройдет через черту, после которой будет допустимо совершать теракты на трансграничной инфраструктуре.

При этом посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин считает, что Дания стремится не установить истину, а как можно скорее положить под сукно расследование взрывов на «Северных потоках». По его словам, не в пользу Копенгагена говорят его попытки остановить независимое международное расследование под эгидой ООН.