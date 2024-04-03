«Шумит металлолом»: польский генерал высказался о технике армии Белоруссии Генерал Скшипчак: Польша уничтожит белорусскую военную технику за два-три часа

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Вооруженные силы Польши смогли бы уничтожить военную технику Белоруссии за два-три часа, поделился мнением с изданием Wirtualna Polska бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Боевые машины белорусской армии он назвал металлоломом.

По мнению Скшипчака, у Белоруссии «осталось немного металлолома, который ездит вдоль границы и шумит, как будто это бронетанковая армия». Он отметил, что эта техника не способна «никому доставить неприятностей».

11 марта Минобороны Белоруссии объявило о начале проверки своей боевой готовности. Отмечалось, что проверка носит комплексный характер: личному составу предстоит провести ряд учений и тренировок в назначенных районах, в том числе с боевой стрельбой. В ведомстве добавили, что в ходе проверки планируется передвижение военной техники. Из-за этого возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам.

В конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах белорусской оппозиции захватить часть страны и ввести туда силы НАТО. По его словам, оппозиционеры претендуют на Кобринский район и города Малорита и Кобрин.

До этого Лукашенко выразил уверенность, что противникам нынешней власти в стране не удастся реализовать ни один из вариантов ее свержения. Он подчеркнул, что страна умеет делать выводы из прежних ошибок. Президент Белоруссии также добавил, что у его оппонентов есть цель — «растоптать» страну и «продвинуться на восток, к ресурсам, поближе к Москве». Кроме того, считает Лукашенко, республику хотят «развернуть в обратном направлении».