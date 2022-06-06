Шугалей назвал виновных в эскалации конфликта на Украине Ученый-социолог Шугалей обвинил США в эскалации конфликта на Украине

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Солдаты вооружённых сил Украины

Соединенные Штаты провоцируют конфликт между Россией и Украиной, поставляя Киеву оружие, считает глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. По его мнению, американцы долгое время «взращивали ненависть ко всему русскому» у украинцев, пишет «Экономика сегодня».

Американцы взращивали ненависть ко всему русскому на Украине, и то, что киевский режим в течение восьми лет бомбит свои города, это также их заслуга. Им необходимо пересмотреть свое отношение, перестать диктовать условия и вмешиваться не только в нашу ситуацию, но и в дела других стран. Это однозначно, — отметил Шугалей.

По его мнению, Вашингтон пытается диктовать свои условия не только Москве, но и всему миру. Вместе с этим Шугалей подчеркнул, что дипломатические отношения между США и Россией должны поддерживаться даже в такой непростой ситуации. Диктат Соединенных Штатов и его попытки навязать России нужную модель поведения являются основной причиной геополитического конфликта между двумя странами, резюмировал Шугалей.

Ранее эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа заявил, что решение президента США Джо Байдена отправить Киеву РСЗО HIMARS грозит международной безопасности непредсказуемыми последствиями. Причём в Вашингтоне не хотели вооружать Украину современным ракетным оружием, но затем изменили позицию.