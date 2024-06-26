Штурмовики ВС России изменили тактику ведения боя из-за дронов ВСУ Штурмовики ВС РФ начали применять новую тактику ведения боя

Фото: МО РФ

Штурмовые группы Вооруженных сил РФ сменили тактику ведения боя из-за дронов ВСУ. Теперь они выполняют боевые задачи не крупными подразделениями, а небольшими, что снижает их уязвимость для беспилотной авиации, сообщает издание «Известия» со ссылкой на командира штурмовой роты с позывным Охотник. По его словам, открытые участки местности российские солдаты пересекают спешно, оставаясь открытыми для БПЛА украинской армии.

Отдельно работаем штурмовыми группами с небольшим количеством людей. Когда большое скопление людей, по нам работает очень много дронов. Поэтому небольшое количество людей заходит, штурмует, закрепляется, — рассказал Охотник.

Сейчас штурмовики сражаются за Константиновку и признают, что в Новомихайловке будет потяжелее.

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале поделился кадрами танковой атаки на населенный пункт Красногоровка. По его словам, установление контроля над этим поселком упростит продвижение на Курахово.

Подразделения Восточной группировки войск ВС России в течение суток сорвали попытки усиления Вооруженными силами Украины передовых позиций и ротации у Владимировки, Октября, Сторожевого, Дорожнянки и Чаривного. По словам начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, российские бойцы улучшили положение по переднему краю.