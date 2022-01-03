Штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в Норвегии, об этом сообщает норвежский ресурс The Local со ссылкой на Норвежский институт общественного здравоохранения. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре также сообщил, что страна должна подготовиться к большой волне заражений в течение января.

У нас низкие показатели заражения по сравнению с другими странами. Но мы ожидаем, что это показатель резко вырастет, когда люди вернутся к своей обычной работе в январе, — заявил Йонас Гар Стёр.

По состоянию на понедельник, 3 января, в Норвегии было зафиксировано 2903 новых случая заражения коронавирусом. За всё время пандемии в Норвегии заболело 399 тысяч человек и умерло 1305.

В середине декабря Норвегия на фоне стремительного распространения коронавируса ввела полный запрет на продажу алкоголя в кафе и ресторанах. Также в стране вернули требование носить маски в общественных местах и ограничили число участников мероприятий.

Норвежские власти также попросили всех офисных сотрудников по возможности перейти на удалённый режим работы.