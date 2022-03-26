Штайнмайер: Германию ждут сложные времена из-за антироссийских санкций

Жителей Германии ждут тяжёлые дни в связи с ситуацией на Украине, сообщил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во вступительной речи к участникам концерта солидарности с Украиной. Он отметил, что введённые против России санкции будут иметь последствия для страны.

В Германии нас ждут сложные дни. Дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы считали возможным. Впереди нас ждёт ещё много трудностей. Несмотря на все дипломатические усилия <...>, наша солидарность и наша поддержка, наша стойкость и наша готовность к ограничениям потребуются ещё долго, — сказал президент.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что принятые против России санкции тяжело сказываются на гражданах ЕС. При этом он добавил, что Евросоюз всё равно продолжит ужесточать санкционные меры в отношении Москвы.

Шольц уверяет, что санкции работают, а российская экономика пошатнулась. По его словам, «биржи в значительной степени закрылись, валюта обрушилась, международные компании сотнями покидают страну». Он считает, что это только начало и многие тяжёлые последствия проявят себя в следующие недели.