Пресс-центр штаба украинской операции сообщил о новых ограничениях. Начиная с 22 марта на линии разграничения в Донбассе будет закрыт проезд. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса.
С целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств, — заявили в пресс-центре.
Однако для некоторых лиц будут действовать исключения. Так, беспрепятственно пересекать линию разграничения смогут представители мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН и МККК. Также индивидуально будут рассматриваться случаи с «критическими жизненными обстоятельствами».
NEWS.ru ранее информировал, что Киев перекрыл КПП «Станица Луганская» в Донбассе из-за распространения пандемии.
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