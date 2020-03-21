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Транспортные заторы на внутренних границах Европы должны быть устранены, пока эпидемия коронавируса находится на начальной стадии. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, правительства стран Евросоюза приняли мощные меры для ограничения распространения вируса в ЕС, но некоторые из них блокировали людей на границах. Важно решить это сейчас, в начале кризиса,...