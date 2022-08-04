Штаб теробороны сообщил об увеличении числа жертв обстрела Донецка Штаб теробороны сообщил о пяти жертвах обстрела Донецка

Штаб теробороны ДНР сообщил об увеличении числа жертв обстрела центра Донецка. По обновленным данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, в результате атаки погибли пять человек, еще шестеро — пострадали.

В результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка число погибших возросло до пяти человек, еще шести мирных жителей получили ранения, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Readovka опубликовали видео, на котором пожилой мужчина просит репортеров не снимать два лежащих на земле тела. По словам мужчины, погибли его жена и внучка.

Об обстреле центра Донецка стало известно около 10:30 утра. Очевидцы сообщили о прилетах по месту проведения церемонии прощания с полковником армии ДНР Ольгой Качурой. Мероприятие не состоялось, поскольку людей начали экстренно эвакуировать в бомбоубежища.

Под огнем оказалась съемочная группа «Известий» и журналисты «Звезды». Они также первыми подтвердили информацию о пострадавших.

Местная жительница Александра сообщила NEWS.ru, что атака на центр началась не сразу. По словам девушки, перед ней несколько ударов нанесли по Калининскому району.

На Украине ситуацию пока не комментировали. Минобороны России также не давало официальной информации о случившемся.