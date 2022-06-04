Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле Петровского района

Фото: dan-news.info

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил в своем Telegram-канале об обстреле Петровского района Донецка. В результате удара был убит мирный житель. В штабе подчеркнули, что обстрел велся со стороны позиций украинских военных.

В результате обстрела с позиций украинских боевиков по ул. Вильгельма Пика убит мирный житель, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за обстрела был повреждён учебно-профильный комбинат, попадание произошло в кабинет директора. Повреждения также получил многоквартирный жилой дом по улице Красногоровской.

Накануне штаб теробороны ДНР сообщил, что в Мариуполе в результате взрыва, произошедшего недалеко от городского пляжа, погибли два человека, в том числе один ребенок. По предварительной информации, они оказались рядом с миной, сдетонировавшей из-за столкновения с крупной рыбой.

В конце мая в Макеевке (ДНР) в результате обстрелов с украинской стороны погибли женщина и пятилетняя девочка. Тела погибших обнаружены на Береговой и Кировоградской улицах, а 28 мая при обстреле Макеевки были ранены 19 человек, в том числе четыре ребенка. Один из них позже скончался в больнице от осколочного ранения, перелома и травматического шока.