Штаб теробороны ДНР объявил о росте числа погибших в Еленовке Штаб теробороны ДНР: в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке жертвами стали 53 человека

Фото: dan-news.info

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о росте числа погибших после удара со стороны ВСУ по СИЗО в поселке Еленовка ДНР. По данным штаба, количество жертв составило 53 человека. В ходе инцидента, который произошел этой ночью, солдаты украинской армии нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по территории Волновахской исправительной колонии № 120, где находились пленные бойцы ВСУ. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что жертвами удара стали 40 человек, другие 75 получили ранения.

В результате ночного обстрела ВФУ по территории Волновахской исправительной колонии № 120 ГСИН МЮ ДНР в н. п. Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека и еще 75 получили ранения, — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что минувшей ночью ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по СИЗО в районе Еленовки. Он уточнил, что в результате ракетного обстрела погибли 40 пленных украинских солдат, еще 75 получили ранения. Травмы также получили восемь сотрудников изолятора.

Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в результате обстрела колонии в Еленовке погибли 40 украинских военнопленных. По его информации, снаряд попал в барак с пленными. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), было выпущено 12 снарядов калибра 152 миллиметра.