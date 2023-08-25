Штаб-квартиру ООН в Женеве закрыли ради безопасности

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Штаб-квартира ООН в Женеве

Штаб-квартиру Организации Объединенных наций (ООН) в Женеве временно закрывали из соображений безопасности, сообщила руководитель службы информации отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи, передает Reuters. С чем именно был связан ввод ограничений, она не уточнила.

Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью. Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть скоро разрешен, — сказала представитель ООН.

Позднее она сообщила, что проблема была устранена, и штаб-квартира ООН стала вновь доступна для посещений.

Как заявил ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев, российская сторона была бы не прочь, чтобы штаб-квартира ООН переехала в более нейтральную точку, Женеву или Вену. Он объяснил, что добираться до Австрии и Швейцарии, во-первых, быстрее, а во-вторых, руководство этих стран более нейтрально, «даже несмотря на то, что сейчас они делают». При этом Ильичев подчеркнул, что перенос штаб-квартиры из Нью-Йорка маловероятен, поскольку государства-члены очень не хотят покидать этот город.