В ДНР заявили о продвижении войск республики в сторону Славянска

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Штаб теробороны ДНР заявил о продвижении войск республики в сторону Славянска. К настоящему времени при огневой поддержке ВС России полный контроль установлен над 222 населенными пунктами.

На 30 мая 2022 <...> группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван. Наши войска с боями продвигаются в сторону Славянска, — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал ускорить действия на севере ДНР из-за возможных терактов. По его словам, это необходимо в связи с тем, что ВСУ перекрыли подачу воды для Донецка, Макеевки и Горловки и могут предпринять попытки взорвать узлы водообеспечения.

Известно, что под контролем ВС РФ также находится Красный Лиман. Крупнейший город и транспортный узел взяли за четыре дня.