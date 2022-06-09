Штаб ДНР сообщил о боях за Славянск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Войска ДНР, ЛНР и России ведут бои за Славянск, сообщил в своём Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР. По его данным, на данный момент войска освободили и установили полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку.

Идут бои за Славянск, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что нынешний этап спецоперации завершится ожесточёнными боями за Славянск и Краматорск, после чего начнётся следующее крупномасштабное наступление, в ходе которого военным предстоит оттеснить украинскую группировку от Донецка. Он добавил, что новый этап может начаться через полтора месяца. Он также высказал мнение, что российская армия должна обеспечить проход к Приднестровью, а для этого может понадобиться провести дополнительные этапы операции, включая николаево-одесский.