Шредер выступил за запуск «Северного потока — 2»

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Герхард Шрёдер

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2». В интервью изданию Stern он подчеркнул, что это позволит обеспечить поставки газа для немецкой промышленности и немецких домохозяйств в нынешних непростых условиях, тем более что строительство «Северного потока — 2» уже завершено.

Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», — отметил Шредер.

Ранее член парламентского комитета по энергетике и защите климата Германии Штеффен Котре заявил, что начатый в ФРГ процесс перехода на альтернативную энергетику требует использования газа. По мнению политика, запуск газопровода «Северный поток — 2» и продление срока эксплуатации АЭС позволят избежать возможного энергокризиса, а российский газ остается самым практичным и доступным энергоресурсом. Котре призвал отменить санкции против России, запустить и принять в эксплуатацию «Северный поток — 2» и вернуться к атомной энергетике.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что у немецких властей осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может случиться из-за нехватки природного газа зимой. По данным агентства, причиной такой напряженной ситуации стала нерешительная позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца и его медлительность в отношении сокращения зависимости от российских энергоносителей. Отмечается, что в ближайшее время на фоне происходящего в Германии могут начаться общественные волнения.