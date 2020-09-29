Шрёдер призвал ФРГ ответить на запрос РФ по Навальному

https://static.news.ru/photo/c303e10a-02ef-11eb-aa67-fa163e074e61_660.jpg Герхард Шрёдер Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

ФРГ стоит предоставить российской стороне информацию в рамках правовой помощи по находящемуся в Германии на лечении оппозиционеру Алексею Навальному. С таким заявлением выступил бывший немецкий канцлер, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер.

Он подчеркнул, что ответ на российский запрос (Германия в настоящее время рассматривает уже третье обращение) — это абсолютно нормальная процедура, которая не требует дальнейшего обсуждения. По словам Шрёдера, ситуацию с оппозиционером не стоит связывать с «Северным потоком — 2». Как сказал политик, между ними нет ничего общего. Также он отметил, что в случае прекращения проекта будет потрачено впустую десять млрд евро.

Шрёдер подчеркнул, что ФРГ должна обеспечить энергоснабжение и неизвестно, как без Москвы сделать это по разумным ценам. Кроме того, политик прокомментировал версию с отравлением Навального.

То, что сейчас делается, по сути, спекуляции, поскольку подтверждённых фактов нет, — цитирует Шрёдера издание Zeit со ссылкой на подкаст Шрёдера Die Agenda.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает очевидной попытку убийства оппозиционного политика Алексея Навального, и призвал власти России «предоставить объяснения» по этому поводу.