Шпионский скандал в правой немецкой партии получил публичное продолжение Немецкий политик накричал на главу партии «АдГ» после шпионского скандала

Фото: Jessica Lichetzki/dpa/Global Look Press

Тино Хрупалла, лидер парламентской группы АдГ

Политик из Германии Армин Лашет накричал на лидера партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллу после связанного с членом АдГ Максимилианом Кра шпионского скандала, сообщило издание Tagesspiegel. Хрупалла попытался защитить однопартийца на телешоу.

Лидер АдГ напомнил, что вина Кра еще не доказана, но в случае подтверждения обвинений, его «ждут понятные последствия».

В Федеративной Республике Германия никогда не было такого уровня измены. Пожалуйста, не держите нас и немецкий народ за дураков! — возразил Хрупаллу бывший председатель партии «Христианско-демократический союз» Лашет.

Ранее помощника депутата Европарламента от партии «Альтернатива для Германии», которого накануне задержали по подозрению в шпионаже на Китай, поместили под арест. Речь идет об уроженце Китая и гражданине Германии Цзян Г., которого подозревают в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

По версии следствия, он собирал данные о проживающих в ФРГ противниках китайских властей. Цзян является близким доверенным лицом и давним соратником главного кандидата от правой «Альтернативы для Германии» Максимилиана Кра.