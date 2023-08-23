Шпион из Китая выменивал данные у чиновников Британии The Times: китайский шпион получал секретную информацию у чиновников Британии

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Китайский разведчик под псевдонимом Робин Чжан обменивал и покупал у чиновников Великобритании секретную информацию, сообщает The Times. По данным издания, «выгодные» для госслужащих сделки заключались через фейковые профили.

Один единственный китайский шпион использует профили LinkedIn, чтобы попытаться склонить тысячи британских чиновников передать государственные тайны в обмен на большие суммы денег и выгодные деловые сделки, — отмечается в публикации.

Западные службы безопасности назвали разведчика с псевдонимом Робин Чжан «самым плодовитым шпионом, работающим против британских интересов за последнее поколение». Известно, что Великобритания являлась целью его интересов последние пять лет.

Робин Чжан представлялся сотрудником разных компаний. За каждую передачу данных он предлагал чиновникам от 10 тысяч долларов. Иногда вместо денег он обещал оплаченные поездки в Китай или участие в выгодных конференциях. В издании полагают, что разведчик до сих пор получает секретную информацию таким образом.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Великобритании задержали троих граждан Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Под стражу заключены 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова. По данным следствия, названные лица работали на российские спецслужбы. Граждан Болгарии обвиняют в хранении документов с «ненадлежащими намерениями».