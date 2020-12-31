Шотландия заявила о намерении вернуться в Евросоюз

Чиновница прикрепила к своему посту изображения флагов Европейского союза и Шотландии.
Ранее стало известно, что Великобритания и Евросоюз завершили переход по Brexit. Одновременно вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между указанными сторонами.
Британия стала независимой от ЕС после 47 лет членства и через четыре с половиной года после референдума. На данный момент Соединённое Королевство «восстановило свою национальную независимость».
По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, государство смогло «вернуть себе контроль» над законами, границами и денежными средствами. Историческое соглашение между ЕС и Великобританией было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев непростых переговоров. Стороны по итогам соглашения продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.
Как заявил премьер Британии, Brexit — это не конец, а «начало новой эры» национальных перемен и обновления, писал NEWS.ru.