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Европа

Шотландия заявила о намерении вернуться в Евросоюз

12:06, 01 января 2021
Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Шотландия в скором времени вернётся в состав Евросоюза. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Шотландия скоро вернётся. Европа, не выключайте свет, — написала она в Twitter.

Чиновница прикрепила к своему посту изображения флагов Европейского союза и Шотландии.

Ранее стало известно, что Великобритания и Евросоюз завершили переход по Brexit. Одновременно вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между указанными сторонами.

Британия стала независимой от ЕС после 47 лет членства и через четыре с половиной года после референдума. На данный момент Соединённое Королевство «восстановило свою национальную независимость».

По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, государство смогло «вернуть себе контроль» над законами, границами и денежными средствами. Историческое соглашение между ЕС и Великобританией было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев непростых переговоров. Стороны по итогам соглашения продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.

Как заявил премьер Британии, Brexit — это не конец, а «начало новой эры» национальных перемен и обновления, писал NEWS.ru.

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