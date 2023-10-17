Шотландия заявила о готовности принять беженцев из сектора Газа Первый министр Шотландии Юсуф: страна готова принять беженцев из сектора Газа

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Шотландия готова предоставить убежище беженцам из сектора Газа, заявил первый министр страны Хамза Юсуф. В своем выступлении, трансляцию которого вел телеканал Sky News, он также призвал власти Великобритании эвакуировать из Газы раненых мирных жителей.

Я призываю правительство Великобритании принять две срочные меры. Во-первых, они должны незамедлительно начать работу над созданием схемы по переселению тех беженцев в Газе, кто хочет и, конечно, может уехать, — отметил Юсуф.

По его словам, шотландцы готовы стать первой нацией в Великобритании, предоставляющей убежище тем, «кто попал под эти ужасные атаки», а также оказать им медицинскую помощь. Кроме того, первый министр Шотландии указал, что в секторе Газа работает врачом его шурин и жалуется на заканчивающиеся медикаменты. Эта ситуация вынуждает докторов принимать сложные решения по поводу того, кому оказывать помощь, а кому позволить умереть, отметил он.

Нам абсолютно ясно, что жизнь палестинца равна жизни израильтянина, — подчеркнул Юсуф.

Ранее стало известно, что тесть и теща Юсуфа не могут выбраться из сектора Газа, куда они направились навестить родственников. Сам первый министр Шотландии подчеркивал, что у застрявших в Газе мирных жителей быстро заканчиваются вода и еда и что он вряд ли сможет снова увидеть своих родственников.

14 октября в Лондоне прошел многотысячный марш в поддержку Палестины. Протестующие прошли по всему центру столицы Великобритании, люди размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги в поддержку независимости страны. Также маршрут участников марша проходил через Даунинг-стрит, где находится канцелярия премьер-министра Риши Сунака. Ситуацию контролировали свыше тысячи полицейских. Правоохранители предупредили демонстрантов, что любая поддержка движения ХАМАС или отклонение от маршрута станет поводом для ареста. Митинги также проходили в Манчестере, Эдинбурге и других частях Великобритании.