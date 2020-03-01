https://static.news.ru/photo/d6bc0528-5bf7-11ea-871d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Шотландии. Пациент в настоящий момент находится в больнице.

Заболевший вернулся в страну из северной Италии, сообщается на сайте правительства Шотландии. Эксперты уже начали отслеживать контакты этого человека и собирать информацию о тех местах, где он был.

Важно отметить, что опасность не касается людей, которым пациент мог передать на улице или в магазине, поскольку риск в этих ситуациях очень низок. Тесный контакт предполагает либо личный контакт, либо более 15 минут пребывания в двух метрах от заражённого человека, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 86 983 человека — большая часть в Китае, умерли 2978 человек, вылечились 42 139.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.