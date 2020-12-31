Шотландия проводила 2020 год красочным шоу беспилотников

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Полторы сотни светящихся дронов запустили в небо Шотландии по случаю Нового года. Так в стране отметили праздник, заменив красочным шоу массовые гуляния, ставшие невозможными из-за пандемии коронавируса.

Танец дронов в небе над Эдинбургом транслировали на всю страну. Поэтому увидеть его смогли все желающие. Название Fare Well можно перевести как «Прощай». Так это небольшое государство решило распрощаться с трудным во всех отношениях 2020 годом.

Летательные аппараты изображали различные фигуры под стихотворение шотландской писательницы Джеки Кей о прошлом, настоящем и будущем под музыку кельтской фьюжн-группы Niteworks.

Первая часть шоу состоялась 29 декабря и была посвящена тому, что люди смогли и что не сумели сделать в минувшем году. В зарифмованном послании говорилось о том, что несмотря на трудности прошлого, люди не должны терять надежду в будущем. Дроны отточенными движениями сформировали в небо разные фигуры — глаз, слезу, ключ в дверном замке, бегущего оленя и сердце.

Вторая часть, продемонстрированная на следующий день, была посвящена настоящему. Авторы шоу благодарили сограждан за единение и доброту. Летательные аппараты изобразили символ инь-ян, плывущую женщину, улыбающийся смайлик, а также слова «мы» и «Шотландия».

В последний день года третья часть шоу представила размышления о будущем. Шотландцам напомнили, что надежда не умирает никогда. В небе появились изображения ребёнка в утробе матери, рукопожатие, летящая птица, шар и фраза «Мы едины 2021».

Ранее NEWS.ru пиал, что жители австралийского Сиднея из-за введённых на фоне пандемии ограничений не смогли собраться на набережной у моста Харбор-Бридж, чтобы посмотреть на праздничный салют. Традиционный фейерверк при этом был, но продолжительность мероприятия сократили до семи минут.