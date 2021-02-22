Шотландцы пожаловались на нарушившего локдаун миллиардера из РФ

Российского бизнесмена и мецената Бориса Минца, обосновавшегося в Великобритании, обвинили в нарушении действующих в королевстве ограничительных мер, введённых из-за пандемии COVID-19.
Как
Жители региона, где расположен замок, посчитали, что Минц нарушил правила локдауна, и обратились с жалобой в полицию. Однако правоохранители, не вдаваясь в детали, заявили, что бизнесмен смог объяснить ситуацию и санкций в отношении него принято не будет.
Недовольные шотландцы отмечают, что с Минцем путешествовала большая группа его приближённых.
Он приехал из Лондона со всеми своими лакеями и свитой. Это неприятно, когда мы все вынуждены оставаться дома. Он не должен так поступать. Похоже, если у тебя есть деньги, ты волен делать всё, что пожелаешь, — рассказал местный житель.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон объявил, что коронавирусные ограничения в Великобритании начнут отменять с 8 марта, передавал NEWS.ru. Система разделения страны на части в зависимости от уровня заболеваемости упраздняется. Политик ожидает, что к 21 июня все ограничения будут сняты.