Шотландцы пожаловались на нарушившего локдаун миллиардера из РФ

https://static.news.ru/photo/f3feacc6-75e1-11eb-8278-96000091f725_660.jpg Борис Минц Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российского бизнесмена и мецената Бориса Минца, обосновавшегося в Великобритании, обвинили в нарушении действующих в королевстве ограничительных мер, введённых из-за пандемии COVID-19.

Как пишет Daily Mail, 62-летний предприниматель 17 февраля прибыл из Лондона в свой замок «Башня Летенди» в Шотландии. Для этого ему пришлось преодолеть около 470 миль (756 километров).

Жители региона, где расположен замок, посчитали, что Минц нарушил правила локдауна, и обратились с жалобой в полицию. Однако правоохранители, не вдаваясь в детали, заявили, что бизнесмен смог объяснить ситуацию и санкций в отношении него принято не будет.

Недовольные шотландцы отмечают, что с Минцем путешествовала большая группа его приближённых.

Он приехал из Лондона со всеми своими лакеями и свитой. Это неприятно, когда мы все вынуждены оставаться дома. Он не должен так поступать. Похоже, если у тебя есть деньги, ты волен делать всё, что пожелаешь, — рассказал местный житель.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон объявил, что коронавирусные ограничения в Великобритании начнут отменять с 8 марта, передавал NEWS.ru. Система разделения страны на части в зависимости от уровня заболеваемости упраздняется. Политик ожидает, что к 21 июня все ограничения будут сняты.