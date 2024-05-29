Шор рассказал, кому будет помогать Торговый дом Молдовы Шор: Торговый дом Молдовы будет помогать предпринимателям из Гагаузии

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Илан Шор

Торговый дом Молдовы, который скоро откроется в России, будет помогать предпринимателям из Гагаузии, заявил лидер оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор на пресс-конференции. Он отметил, что хотел бы распространить помощь на всю Молдову. Также политик по просьбе Евгении Гуцул поблагодарил РФ за то, что открыли рынок для сельхозпроизводителей из Гагаузской автономии, передает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня сельское хозяйство моей страны находится в большом упадке. Сегодня, к большому сожалению, предприниматели, которые трудятся в области сельского хозяйства, многие находятся действительно на грани банкротства. Одна из главных причин — это отсутствие традиционных рынков сбыта, — подчеркнул Шор.

Ранее Илан Шор заявил о получении российского гражданства. Как уточнил оппозиционер, он подавал документы заранее и теперь является гражданином России.

Шор на съезде депутатов 21 апреля в Москве объявил о создании предвыборного блока «Победа». По его словам, блок будет готовиться к выборам президента республики и намеченному на осень референдуму о вступлении в Евросоюз. После возвращения на родину участники мероприятия подверглись «безосновательным проверкам» в аэропорту Кишинева, констатировал он.