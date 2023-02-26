Шольцу надоели стоны Зеленского о недостатке военной помощи

Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить стоны о недостатке военной помощи со стороны ФРГ, сообщает издание Focus. Он назвал упреки Киева неразумными и подчеркнул, что Германия помогает Украине больше, чем многие другие страны.

Я нахожу это смешным, нет смысла стонать о масштабах немецкого участия. Неразумно снова и снова отрицать такое серьезное обязательство. Германия не должна выслушивать упреков от кого бы то ни было, — цитирует издания главу немецкого правительства.

В январе Зеленский обвинил Шольца в отсутствии политической воли из-за нежелания поставлять Киеву танки Leopard 2. Он добавил, что нельзя ставить условия на оказание военной помощи, исходя из того, что поставляют другие западные страны, намекая на слова канцлера о том, что Берлин будет действовать, согласовывая шаги с Вашингтоном и НАТО.

Ранее западные СМИ сообщили, что в Германии усилились призывы прекратить поставки оружия Украине. В частности, соответствующая петиция депутата бундестага Сары Вагенкнехт и журналистки Алисы Шварцерс набрала полмиллиона подписей. Кроме того, на фоне Мюнхенской конференции тысячи протестующих вышли на улицы с требованиями прекратить поддержку ВСУ.

Немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс заявил, что наличие у Германии права на коллективную самооборону позволяет ей вмешаться в конфликт на Украине и вести боевые действия против России. По его словам, единственное, что мешает Берлину начать войну с Москвой — отсутствие решимости у немецкой элиты.