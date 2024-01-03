Шольцу грозит отставка: в какие скандалы попадал канцлер, при чем здесь РФ Bild: канцлер ФРГ Олаф Шольц может уйти в отставку

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Крупные европейские издания утверждают, что канцлер Германии Олаф Шольц в ближайшее время отправится в отставку. Когда это произойдет, чем известен Шольц, почему его не любят в Германии и в какие он попадал скандалы?

Когда Шольца отправят в отставку

Немецкое издание Bild сообщает, что Шольц в 2024 году может уйти в отставку, а его место на посту канцлера займет министр обороны Борис Писториус — самый популярный в стране политик, согласно данным опросов.

«Результаты опросов разрушительны — три четверти жителей Германии недовольны работой канцлера. Это худший результат за всю историю, и он заставляет нервничать и партнеров, и оппозицию», — сообщило итальянское издание Repubblica.

СМИ утверждают, что последний удар по Шольцу может нанести старый скандал 2020 года вокруг платежной системы Wirecard. Шольц в то время был министром финансов. Основатель Wirecard Ян Марсалек был его другом, которого спецслужбы Великобритании и США «подозревали в связях с российской ФСБ», пишет Bild. Из платежной системы Wirecard исчезла сумма €1,9 млрд, а после исчез и сам Марсалек. Представители западных разведок заявили Financial Times, что он находится в Москве.

Как Шольц пришел к власти в Германии

63-летний Олаф Шольц в 2021 году стал самым пожилым канцлером Германии с 1960-х годов. Он был выдвинут на этот пост Социал-демократической партией Германии (SPD). Он стал первым новым канцлером Германии после Ангелы Меркель, которая оставалась на этом посту с 2005 года.

В ходе выборов Шольц только на 1,6% голосов обошел своего ближайшего конкурента — Армина Лашета из Христианско-демократического союза (партии Меркель). Данные ЦИК Германии показывают, что партия Шольца (СДП) пользуется популярностью на северо-востоке ФРГ, в то время как ХДС — на юго-западе. В Саксонии и Тюрингии на выборах 2021 года вырвалась вперед «Альтернатива для Германии», а в Баварии практически безраздельной популярностью пользуется Христианско-демократический союз.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Олаф Шольц

27 февраля 2022 года, после начала СВО, канцлер Шольц выступил в бундестаге с речью об «историческом повороте». Он обещал полностью изменить оборонную политику Германии и вложить €100 млрд в усиление бундесвера.

Почему в Германии не любят Шольца

Шольц подвергся критике в Германии из-за поведения скандально известного украинского посла Андрея Мельника, который назвал канцлера «оскорбленной ливерной колбасой». Шольца называли «подчиненным» Мельника, поскольку украинский посол неоднократно добивался расширения военной помощи Киеву вопреки мнению руководства и народа Германии. ФРГ начала с поставок пехотных шлемов и лекарств и под дипломатическим давлением перешла к поставкам зенитных ракетных комплексов, крылатых ракет, артиллерии и танков.

Крупным ударом по репутации Шольца стала ситуация с подрывом российско-немецких газопроводов «Северный поток». В феврале 2022 года канцлер Германии не смог возразить, когда президент США Джо Байден пообещал уничтожить «СП-2» в случае начала СВО. А после подрыва в сентябре власти Германии так и не смогли четко назвать виновников катастрофы, несмотря на длительное расследование.

По оценке Euronews, Шольц столкнулся с кризисом популярности уже к началу 2023 года. Важной причиной стал раскол в правящей так называемой светофорной коалиции, состоящей из партий христианских демократов, социал-демократов и «зеленых». Как отмечают исследователи Фонда Bertelsmann, в глазах немецкого народа постоянная конкуренция между министрами в правительстве Шольца стала признаком слабости. В этих условиях популярность получила правая антимигрантская партия «Альтернатива для Германии» (AfD), представитель которой в декабре 2023 года впервые получил пост мэра города Пирна в Саксонии.

В какие скандалы попадал канцлер Шольц

В 2021 году всего за неделю до выборов канцлера издание Euractiv назвало Шольца «финансовым министром скандалов». Ему пришлось отвечать перед бундестагом из-за «структурных проблем в борьбе с отмыванием денег»: Минфин Германии не смог вовремя засечь мошенническую схему Wirecard на €1,9 млрд. После этого силы безопасности упустили главу платежной системы Яна Марсалека, австрийца, якобы связанного с российской ЧВК «Вагнер» и хваставшегося поездками в Пальмиру.

А банк Warburg, вовлеченный в международную финансовую мошенническую схему Cum-Ex, отмыл €176 млн из налогов, которые должен был заплатить. В 2016 году гамбургский банк Warburg недоплатил €46 млн налогов — однако городская налоговая сочла возможным простить долг. В это время мэром Гамбурга был Олаф Шольц, который по телефону консультировал главу банка Кристиана Олеариуса о том, как поступить в сложной ситуации. Расследования по делам Wirecard и Warburg продолжаются до сих пор.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Олаф Шольц

В декабре 2023 года Шольц попал в международный политический скандал: во время обсуждения членства Украины в Евросоюзе канцлер Германии уловкой увел президента Венгрии Виктора Орбана из зала «попить кофе». Голосование прошло без Орбана и позволило начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС. В Кремле назвали такую ситуацию «уникальной практикой».

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