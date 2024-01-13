Шольца заставили оправдываться за слова о победе России Депутат бундестага Кауфманн потребовал от Шольца объяснить слова о победе РФ

Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Депутат бундестага Михаэль Кауфманн обратился к правительству ФРГ с требованием объяснить слова канцлера Олафа Шольца, который ранее заявил о победе России над Украиной. Речь идет о заявлении во время правительственной декларации 28 ноября 2023 года, когда политик высказал предположение относительно последствий поражения Киева. По мнению Кауфманна, такие высказывания должны подтверждаться реальными фактами.

На какие конкретные «гораздо более серьезные последствия» был нацелен канцлер [ФРГ Олаф] Шольц, делая свое заявление во время правительственной декларации 28 ноября 2023 года <...> и какой баланс между продолжающимся финансированием войны и санкционной политики, с одной стороны, и прекращение войны, с другой, подтверждает это утверждение? — говорится в документе, опубликованном на сайте бундестага.

Запрос депутата уже удовлетворили. Парламентский статс-секретарь Сара Рыглевски отметила, что «заявление канцлера стоит само за себя».

Ранее сообщалось, что Шольца вынуждают согласовать передачу Киеву крылатых ракет Taurus. Политика обвиняют в излишней сдержанности и «поддержке России». По мнению ряда лиц, промедление Шольца заставляет РФ чувствовать себя сильнее.