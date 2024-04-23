Шольца взбесило, когда Путин процитировал Канта Шольц: Россия пытается любой ценой присвоить Канта и его труды

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин не имеет права цитировать немецкого философа Иммануила Канта, передает издание Welt. Во время мероприятия в Берлинско-Бранденбургской академии наук на торжественной церемонии в честь 300-летия философа он добавил, что Россия стремится «во что бы то ни стало присвоить Канта и его работы». Бундесканцлер также заявил, что представления немецкого философа о мире идут вразрез с позицией России по Украине.

У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта, — сказал Шольц.

22 апреля, в день рождения Канта, Путин обратился с приветствием к участникам и гостям Международного Кантовского конгресса «Мировое понятие философии», отметив, что проведение этого форума свидетельствует о неугасающем интересе к личности уникального мыслителя и его философским трудам.

Философ родился в 1724 году в Пруссии в городе Кенигсберг. В 1945 году Кенигсберг был передан под юрисдикцию Советского Союза, а в 1946 году был переименован в Калининград

Ранее пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что Россия, в частности Калининград, сделала все для увековечивания памяти Иммануила Канта и его учений. Он напомнил, что Кант умер будучи подданным российской короны. По мнению Лыскова, это больше любых слов немецких политиков показывает позицию философа относительно России.