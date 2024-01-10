Шольца вывел из себя вклад ЕС в помощь Украине The Telegraph: Шольц нашел недостаточной поддержку Украины странами ЕС

Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство недостаточным объемом помощи Украине со стороны государств Евросоюза, сообщает The Telegraph. По словам авторов статьи, Берлин все более разочаровывается вкладом Франции, Италии и Испании в поддержку Киева.

Шольц призвал европейских чиновников составить список запланированных поставок оружия Украине от каждой страны, чтобы оказать давление на союзников. <...> Канцлер возмущен тем, что вклад других стран ЕС слишком мал, — говорится в публикации.

ФРГ занимает второе место после США по объемам помощи Украине. При этом в Берлине уже стали задумываться о сокращении суммы, выделяемой в фонд Евросоюза на вооружение Киева, отмечается в статье.

Накануне Шольц заявил, что страны Евросоюза смогут согласовать выделение новой помощи Украине на следующие четыре года. По словам канцлера, этот вопрос будет обсуждаться на саммите 1 февраля.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Грецию в ультимативной форме потребовал от премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса новых поставок оружия на Украину. Он дал главе кабмина несколько дней для окончательного ответа. В Греции сравнили требование Блинкена с вымогательством, отметив, что страна продолжает помогать Украине в ущерб собственной безопасности.