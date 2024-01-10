Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство недостаточным объемом помощи Украине со стороны государств Евросоюза, сообщает The Telegraph. По словам авторов статьи, Берлин все более разочаровывается вкладом Франции, Италии и Испании в поддержку Киева.
Шольц призвал европейских чиновников составить список запланированных поставок оружия Украине от каждой страны, чтобы оказать давление на союзников. <...> Канцлер возмущен тем, что вклад других стран ЕС слишком мал, — говорится в публикации.
ФРГ занимает второе место после США по объемам помощи Украине. При этом в Берлине уже стали задумываться о сокращении суммы, выделяемой в фонд Евросоюза на вооружение Киева, отмечается в статье.
Накануне Шольц заявил, что страны Евросоюза смогут согласовать выделение новой помощи Украине на следующие четыре года. По словам канцлера, этот вопрос будет обсуждаться на саммите 1 февраля.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Грецию в ультимативной форме потребовал от премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса новых поставок оружия на Украину. Он дал главе кабмина несколько дней для окончательного ответа. В Греции сравнили требование Блинкена с вымогательством, отметив, что страна продолжает помогать Украине в ущерб собственной безопасности.