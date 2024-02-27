Шольца вывел из себя «дисбаланс» в помощи Украине Шольц: Украине нужны сейчас снаряды, а не ракеты Taurus

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Олаф Шольц и Владимир Зеленский

Канцлера Германии Олафа Шольца раздражает дисбаланс в западной помощи Украине, пишет издание Tagesspiegel. По мнению политика, Киеву сейчас нужны снаряды, а не дальнобойные ракеты Taurus.

Его (Шольца. — NEWS.ru) очень раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно необходимо сейчас Украине, и дебатами о ракетках Taurus. То, чего не хватает ВСУ, — это боеприпасы, — говорится в публикации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что считает возможными поставки дальнобойных ракет Taurus на Украину. По его словам, Германия не сказала четкого «нет», а это тоже является своего рода ответом. Глава ведомства добавил, что Украина продолжает верить в решение этой проблемы.

По мнению депутата бундестага Норберта Реттгена, Шольц должен признать, что Украина важнее России. По этой причине, считает депутат, необходимо пойти навстречу требованиям Киева и предоставить ВСУ крылатые ракеты Taurus. Однако, отмечает он, Шольц не согласился отправить снаряды Украине.

Накануне Шольц сообщил, что Германия не станет поставлять Украине ракеты Taurus. По его словам, передача Киеву данных систем повышает риски Берлина быть втянутым в конфликт.