Шольца встретили неодобрительным свистом на чемпионате Европы по гандболу

Фото: SÃ¶ren Stache/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц ( в центре)

Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на матче немецкой сборной на чемпионате Европы по гандболу, передает ТАСС. Турнир проходит в Германии.

Шольц пришел поболеть за немецкую сборную в матче с командой Северной Македонии. Однако, когда диктор приветствовал почетных гостей матча, включая немецкого канцлера, в зале раздался свист.

Мне жаль, что его освистали. Но я думаю, что, несмотря на это, он увидел увлекательную игру и предстал как настоящий болельщик германского гандбола, — заявил позже спортивный директор DHB Аксель Кромер.

Ранее данные исследования института INSA показали, что порядка 72% избирателей считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не справляется со своей работой. Соответствующие показатели оказались на три процентных пункта выше, чем в начале декабря. При этом уровень поддержки политика сократился.

Также около 70% жителей Германии поддержали протесты местных фермеров и считают их недовольство оправданным. Отмечается, что серия демонстраций началась 8 января из-за планов правительства ФРГ по сокращению субсидий для сельскохозяйственной сферы. Самый высокий уровень поддержки фермеров отмечается среди немцев, относящихся к электорату партии «Альтернатива для Германии».