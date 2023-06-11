Беженцы не оценили шутку Шольца Шольца раскритиковали за шутку о беженцах

Фото: IMAGO/Thomas Lohnes/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлера Германии Олафа Шольца раскритиковали за шутку о беженцах, которую он рассказал во время панельной дискуссии на 38‑м съезде протестантских церквей ФРГ в Нюрнберге, сообщает Bild am Sonntag. Политик заявил, что стране требуется большой пляж на Средиземном море, ведь через него приезжает большое количество переселенцев, прибывающих в Европу.

Я уже пошутил в Европейском совете: у Германии должен быть большой пляж на Средиземном море. Фактически в ФРГ приезжает больше беженцев, прибывших в Европу через Средиземное море, чем в отдельные страны, граничащие со Средиземным морем, — сказал Шольц.

По данным издания, заявление канцлера было одобрительно воспринято публикой, однако затем политики раскритиковали Шольца за эту шутку. Неправительственная организация Sea Watch, занимающаяся спасением мигрантов в Средиземноморье, осудила слова канцлера. А представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Лилли Блаудсун напомнила канцлеру, что социал-демократы никогда не должны так говорить о людях.

Ранее в городе Фалькензе толпа на фестивале партии СДПГ обвинила Шольца в разжигании конфликта на Украине. На опубликованных в Сети кадрах мероприятия слышно, как люди во время выступления политика называют его лжецом и бандитом.