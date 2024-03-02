Шольца обвинили во лжи по вопросу поставок Taurus после скандальной записи Депутат Хан: Шольц исказил факты, чтобы не отправлять Taurus Украине

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Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц солгал, когда сказал, что Германия не отправит Украине крылатые ракеты Taurus, потому что в стране нет военных, умеющих ими пользоваться, заявил представитель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Флориан Хан. Он сослался на опубликованный ранее разговор немецких офицеров, где говорится, что ВСУ могут применять снаряды без дополнительной помощи. В связи с этим политик призвал объясниться канцлера, который, по его словам, исказил факты ради того, чтобы не помогать Украине, передает Bild.

Руководство ВВС явно пришло к выводу, что Украина может использовать Taurus без участия Германии. Таким образом, очевидно, что канцлер ФРГ обосновал свой отказ [поставлять] Taurus искажением фактов <...>. Интересно, держал ли [министр обороны ФРГ Борис] Писториус оценку руководства ВВС [Украины] при себе или канцлер отклоняет поставку по другим неизвестным причинам. Шольц или Писториус — ни один из них, должно быть, не сказал правду, — заявил Хан.

Ранее Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг появившейся в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост. Случившееся канцлер назвал «очень серьезной проблемой» из-за возможного внешнеполитического ущерба, который может быть нанесен Германии.