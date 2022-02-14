Зеленский пообещал Шольцу представить проект об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский готов представить законопроекты об особом статусе и выборах в Донбассе, заявил после переговоров с украинским лидером канцлер Германии Олаф Шольц, слова которого приводит РИА Новости. Переговоры состоялись в Киеве 14 февраля.

Президент Украины меня вновь заверил, что законопроекты по особому статусу, по конституционной реформе, по избирательному праву будут представлены для их обсуждения в минском формате, — сказал Шольц.

Канцлер ФРГ также отметил, что Германия находится на стороне Украины и уже оказала ей помощь на €2 млрд.

Ранее Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем вопросы энергетической и экономической поддержки для Украины на фоне возникших вызовов безопасности. При этом украинский лидер отметил, что Киев нуждается в энергетических гарантиях безопасности в связи с газопроводом «Северный поток — 2».

Зеленский добавил, что во время встречи были затронуты вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Президент подчеркнул, что ожидает в скором времени договориться о саммите лидеров «нормандского формата».

Между тем партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) опубликовала на своём сайте обращение, в котором призвала украинский парламент принять к рассмотрению законопроекты, прописанные в Минских соглашениях. Члены партии также отмечают, что текущий внешнеполитический кризис возник по причине того, что власти страны отказывались выполнять условия соглашений по разрешению конфликта в Донбассе.